С 21 марта: Василиса Володина сделала предзнаменование о судьбоносном событии для всех

Известный астролог Василиса Володина считает важным предупреждать подписчиков о тех или иных важных событиях, на которые указывает расположение небесных светил.
В телеграм-канале астролог Василиса Володина составляет прогноз на каждую неделю. Так, она рассказала, чего ждать от предстоящих дней - с 20 по 26 марта.
По словам Василисы Володиной, с 21 марта для многих наступит благоприятный период.
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«С 21-го идеи со всей щедростью обрушатся на тех, кто хотя бы пару часов побудет наедине с собой. Оставьте телефон дома, прогуляйтесь в уединенном месте. Зафиксируйте свои чувства и ощущения письменно. А еще уместны будут карты желаний, майндмэпы, да просто листок в клетку, разделенный надвое. А вот от решительных социальных шагов вроде регистрации ИП или собеседований лучше воздержаться как минимум до среды, в идеальном варианте — до следующей недели», - отметила Василиса Володина.