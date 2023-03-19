С 21 марта: Василиса Володина сделала предзнаменование о судьбоносном событии для всех

Известный астролог Василиса Володина считает важным предупреждать подписчиков о тех или иных важных событиях, на которые указывает расположение небесных светил.

В телеграм-канале астролог Василиса Володина составляет прогноз на каждую неделю. Так, она рассказала, чего ждать от предстоящих дней - с 20 по 26 марта.

По словам Василисы Володиной, с 21 марта для многих наступит благоприятный период.

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