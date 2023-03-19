«Как мгновение перед рассветом»: Василиса Володина предупредила о важном событии

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает астрологический прогноз на каждую предстоящую неделю.

На этот раз астролог Василиса Володина рассказала, какой будет предстоящая семидневка марта - с 20 по 26 число.

Судя по расположению небесных светил, нас ждут важные звездные события.

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