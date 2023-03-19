«Как мгновение перед рассветом»: Василиса Володина предупредила о важном событии

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает астрологический прогноз на каждую предстоящую неделю.
На этот раз астролог Василиса Володина рассказала, какой будет предстоящая семидневка марта - с 20 по 26 число.
Судя по расположению небесных светил, нас ждут важные звездные события.
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«Предстоящая неделя как мгновение перед рассветом. Будто все мироздание затаило дыхание в ожидании Солнца. Это самое важное ближайшее звездное событие - во вторник встречаем Астрологический Новый год — день весеннего равноденствия. Солнце начинает новый цикл движения по Зодиаку. Светлее становится и снаружи, и внутренне. А следующее за ним Новолуние в Овне вечером того же дня окончательно проясняет ситуации предыдущих 2-х недель. Дышать становится легче, возвращаются силы и бодрость духа», - отметила астролог Василиса Володина.