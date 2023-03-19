Если не забьете не работу, расстанетесь с любимым: горькие слезы пообещала Глоба одному знаку зодиака

Астролог Тамара Глоба предупредила людей, рожденных под знаком Девы о надвигающейся опасности.
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Им светит незавидное будущее, если они неправильно расставят приоритеты. В настоящий момент эти люди слишком заняты своей профессиональной деятельностью и если это увлечение превратиться в страсть, ваша личная жизнь потерпит крах. Впереди – только слезы, ссоры расставание.
Если Девы смогут отодвинуть работу на второй план и сконцентрировать свое внимание на доме, семье, своих близких и любимых, все будет хорошо.
Источник: rsute.ru.