Из какого знака высосали энергию: если не восстановите, личная жизнь пойдет по швам – Глоба

Тамара Глоба рассказала, что у Тельцов в буквальном смысле высосали энергию негативные люди, ситуации и явления.
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Они чувствуют полнейшую безысходность и упадок сил. Им хочется опустить руки и ничего не делать. Но этого допускать нельзя ни в коем случае. Соберитесь, возьмите волю в кулак и совершите качественный рывок вперед.
Не забывайте про себя, свою работу и своих близких. Если вы чуть-чуть дадите слабину, ваша аура треснет и впустит в себя черные явления. Не исключены в данном случае проявления хронических заболеваний, а ваша личная жизнь встанет под вопрос.
Источник: rsute.ru.