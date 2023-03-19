Из какого знака высосали энергию: если не восстановите, личная жизнь пойдет по швам – Глоба

Тамара Глоба рассказала, что у Тельцов в буквальном смысле высосали энергию негативные люди, ситуации и явления.

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Они чувствуют полнейшую безысходность и упадок сил. Им хочется опустить руки и ничего не делать. Но этого допускать нельзя ни в коем случае. Соберитесь, возьмите волю в кулак и совершите качественный рывок вперед.