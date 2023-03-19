Какой знак в апреле найдет любовь всей своей жизни: Володина дала позитивный гороскоп

Какой знак в апреле найдет любовь всей своей жизни: Володина дала позитивный гороскоп

Василиса Володина. Фото: соцсети.

Эти люди смогут закончить приятные домашние дела весной.

Астролог Василиса Володина посоветовала Овнам сбавить градус своей энергии и переключить внимание на спокойные домашние дела. В настоящий момент в их поддержке нуждаются близкие люди.

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Сейчас представители данной зодиакальной системы, свободные от семейных обязательств, могут пережить глубокие романтические события. Им светит приятная встреча, впечатляющие свидания, любовь.

Не исключено, что человек, с которым вы познакомитесь окажется очень близким вам по духу. Это чувство способно перерасти в сильные и стабильные отношения.

Источник: rsute.ru.

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