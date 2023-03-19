Володина раскрыла, в каком месяце Тельцы взлетят по карьерной лестнице: все будут завидовать!

Володина раскрыла, в каком месяце Тельцы взлетят по карьерной лестнице: все будут завидовать!

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Эти люди поверят в удачу и счастливый поцелуй фортуны.

Апрель 2023 года станет судьбоносным для Тельцов, об этом рассказала астролог Василиса Володина.

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Второй месяц весны станет счастливым для построения карьеры и Тельцы умело этим воспользуются. Профессиональная сфера у этих людей начнет невероятный взлет.

Тельцы удачно завершат уже начатые дела и добьются успеха в новых начинаниях, приложив к этому минимум усилий. По мнению Василисы Володиной, особенно благоприятным этот месяц окажется для творческих личностей.

Источник: rsute.ru.

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