Скажет всего одно слово: какой знак зодиака изменит свою судьбу глупостью – Глоба

Скажет всего одно слово: какой знак зодиака изменит свою судьбу глупостью – Глоба

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Эти люди должны сейчас взять себя в руки.

Овны в настоящий момент ходят на грани. Как рассказала астролог Тамара Глоба представители зодиакальной системы способны повернуть свою судьбу в неблагоприятное русло всего лишь из-за одного невзначай пророненного слова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Оно спровоцирует нереальный скандал, ссору, разрыв отношений. Овны сейчас обязаны держать себя в руках и максимально контролировать свои слова и поступки.

Душевное равновесие Овнов сейчас подвержено влиянию негативных людей, кроме того, эти люди чувствуют внутри себя неимоверную усталость, могут недомогать физически и духовно.

Источник: rsute.ru.

Читайте также