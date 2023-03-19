«С финансами будьте внимательнее»: названы четыре знака, у кого настанут непростые времена

Стало известно, какие знаки столкнутся с финансовыми проблемами этой весной.
Астролог предупредила Овнов. Несмотря на период личного роста, у этого знака могут возникнуть денежные трудности:
«С финансами будьте внимательнее. С одной стороны – весна для вас прекрасное время инвестирования и увеличения капитала. С другой – поспешные и необдуманные вложения, не принесут ничего кроме разочарования».
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Не стоит гнаться за богатством в ближайшее время Близнецам.
«Не гонитесь этой весной за карьерой и деньгами, все будет, но чуть позже. Сейчас время выстроить твердую опору и поддержку в виде родных и близких», – добавила астролог.
У Львов весенний период располагет к новым знакомствам и личным победам. В финансовой сфере не будет больших провалов. Однако стоит избегать эмоциональных трат. Особенно это касается предметов роскоши и красоты.
Еще один знак, которому стоит быть осторожнее с деньгами весной, – Стрельцы.
«Финансовая сторона этой весной требует трансформации. Отследите, в какие дыры утекают ваши деньги. Закрыв их, вы сможете усилить свой доход», – заключила астролог в беседе с woman.ru.