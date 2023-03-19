«С финансами будьте внимательнее»: названы четыре знака, у кого настанут непростые времена

У Львов весенний период располагет к новым знакомствам и личным победам. В финансовой сфере не будет больших провалов. Однако стоит избегать эмоциональных трат. Особенно это касается предметов роскоши и красоты.

Еще один знак, которому стоит быть осторожнее с деньгами весной, – Стрельцы.