«Чтобы не навлечь зависть»: астролог рассказала, что нельзя делать 19 и 20 марта

Стало известно, что нужно делать всем знакам 19 и 20 марта.

Астролог Елена Мун отметила, что в этот период обостряется приступы зависти. Поэтому лучше не делиться ни с кем своими планами. А вот мечтать и ставить цели можно и нужно. Также стоит занять себя творческой работой.

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