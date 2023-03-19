«Чтобы не навлечь зависть»: астролог рассказала, что нельзя делать 19 и 20 марта

Стало известно, что нужно делать всем знакам 19 и 20 марта.
Астролог Елена Мун отметила, что в этот период обостряется приступы зависти. Поэтому лучше не делиться ни с кем своими планами. А вот мечтать и ставить цели можно и нужно. Также стоит занять себя творческой работой.
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«27-28 лунные сутки, Луна в Водолее-Рыбах. Хороший период для решения рабочих вопросов. Только важно сохранять планы и достижения в секрете, чтобы не навлечь зависть со стороны окружающих. Прислушивайтесь к интуиции, она не подведет. Уделите внимание творческой работе», – рассказала астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог Тамара Глоба рассказала, как сделала очень важное предсказание.