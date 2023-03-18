Василиса Володина назвала короля фортуны в 2023 году: вот кому везет по-крупному

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала знак зодиака, который в 2023 году окажется на пике своей силы. Именно Львы будут выстраивать будущее, полагаясь только на победы.

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Год Кролика для них не только важный, интересный, он также и краеугольный год, который сулит большие перемены. Уже в первой половине 2023-го Львы будут усиленно размышлять о своей работе. А весна принесет им новые шансы.

«До марта проанализируйте, какие навыки вам необходимо усилить и развить - ближайшие месяцы вам предстоит много учиться. В октябре вы сможете показать себя максимально ярко, но не забывайте контролировать эмоции», - добавила астролог.

Грядут изменения и в личной жизни. Одиноким Львам весна и начало лета могут принести головокружительный роман. Тем, кто находился в сложных отношениях, весна может принести разрыв, причем довольно болезненный.