Водолеям выпишут премию, Рыбы удивят начальство! Кто озолотится с 19 марта - сорвут куш

Уже с 19 марта жизнь этих везунчиков наладится. Они озолотятся, получив щедрый дар от Вселенной. Удача будет сопутствовать им в делах, особенно на службе. А вышестоящее руководство оценит их старания по-достоинству.

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Водолеи не будут страдать от отсутствия внимания. Их телефон будет разрываться от звонков. Окружение этого знака зодиака вдруг вспомнит об их существовании. Каждый захочет провести время в компании Водолеев. Рожденным под этим созвездием нужно правильно организовывать время. Именно благодаря этому они сумеют обзавестись новыми полезными знакомствами и продвинутся по карьерной лестнице. Водолеи заслужат премию в высоком денежном эквиваленте.