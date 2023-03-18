Водолеям выпишут премию, Рыбы удивят начальство! Кто озолотится с 19 марта - сорвут куш

Уже с 19 марта жизнь этих везунчиков наладится. Они озолотятся, получив щедрый дар от Вселенной. Удача будет сопутствовать им в делах, особенно на службе. А вышестоящее руководство оценит их старания по-достоинству.
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Водолеи не будут страдать от отсутствия внимания. Их телефон будет разрываться от звонков. Окружение этого знака зодиака вдруг вспомнит об их существовании. Каждый захочет провести время в компании Водолеев. Рожденным под этим созвездием нужно правильно организовывать время. Именно благодаря этому они сумеют обзавестись новыми полезными знакомствами и продвинутся по карьерной лестнице. Водолеи заслужат премию в высоком денежном эквиваленте.
«Если давно хотели куда-то вложить свободные деньги, то потратьте из на обучение новым навыкам», - добавили астрологи.
У Рыб на первый план выйдет работа. Сейчас у этого знака зодиака появится возможность заработать больше и зарекомендовать себя как ценного сотрудника. Звезды советуют им проявлять активность - и первые плоды старания Рыб не заставят себя долго ждать. Вот только в личной жизни не все так перспективно. Этому знаку зодиака стоит избегать ссор, чтобы не раздуть серьезный спор.
По материалам 7days