Жертва паранойи! Взбесившийся знак зодиака, который привлечет к себе беду в конце марта

Астрологи назвали знак зодиака, который рискует попасть в неприятную ситуацию из-за собственной повышенной эмоциональности. С 19 марта Стрельцам лучше не подливать масло в огонь - затаиться и сидеть в своей норке тише мыши.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Рожденные под этим созвездием могут начать конфликт, который приведет к разрыву отношений со второй половинкой. На работе ситуация у Стрельцов складывается не лучше. Их начнет накрывать паранойя. Кому-то даже покажется, что за ними следят коллеги для того, чтобы навредить при первой же возможности.

«Лучшие совет: просто отдохните, проведите время на свежем воздухе и в одиночестве», - добавили астрологи.

По материалам 7days