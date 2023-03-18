Знак зодиака, в чьей жизни грядет черная полоса - заткнуть рот с 19 марта по 3 апреля

Астрологи назвали знак зодиака, который может навлечь на свою голову неприятности.

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Для сомневающихся Весов Меркурий расставит приоритеты аж на две недели вперед. Ситуация повернется так, что первостепенным для этого знака зодиака станет решение вопросов родственников и друзей.

«Старайтесь действовать осторожно, не повышать голос и не навязывать свое мнение. Вообще, с 19 марта и по 3 апреля необходимо несколько раз подумать, прежде чем начать говорить», - добавили астрологи.

Но тучи сгустились над Весами ненадолго, они с легкостью преодолеют черную полосу в жизни, если с умом подойдут к тому, что происходит вокруг них.

Одинокие Весы смогут завязать отношения, о которых они так давно мечтали.

По материалам 7days