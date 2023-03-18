Деньги будут литься до 2026 года! Глоба назвала главного богача

Астролог Тамара Глоба заявила, что Скорпионам будет вести в денежном плане в ближайшее время. Причем представители данного созвездия заработают столько денег в год Кролика, что им хватит с головой до 2026-го!

«Вплоть до 2026 года деньги пойдут мощной лавиной изобилия», - отметила она.

Глоба подчеркнула, что Скорпионам лучше грамотно вкладывать накопления. Например, приобрести недвижимость или сделать ремонт. Главное, не пустить на ветер, иначе деньги перестанут приходить.

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