«Приумножат капитал!»: Глоба предрекла одному знаку зодиака перемены в марте

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который озолотится в марте.
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Для Раков март - это месяц реализации личных планов и новых возможностей. Вдали от дома этот знак зодиака найдет источник дохода. Деньги будут поступать буквально из воздуха. Многие задумаются о приобретении жилья - квартиры или загородного дома.
«Вложения в проекты принесут успех, Раки приумножат капитал. Это период укрепления авторитета. Поездки в середине месяца будут довольно успешными», - добавила астролог.