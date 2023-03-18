Деньги, любовь - колоссальное везение! Тройка фаворитов, которая сорвет куш в конце марта

Сразу три знака зодиака окажутся в списке любимчиков у изменчивой судьбы. Астрологи назвали тех, кто сумеет взобраться на вершину счастья. Деньги, любовь, почет, удача - все на их стороне.

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Львы

Рожденные под этим созвездием проявят свои лидерские и ораторские качества. Кто-кто, а уж они сумеют достичь небывалых высот на службе в конце марта. Звезды советуют им без страха фонтанировать идеями - вышестоящее руководство оценит это по достоинству. Львы будут сыпать идеями. У них появится реальная возможность подняться по карьерной лестнице. Тут и доход пойдет ввысь. Главное - проявить себя на переговорах. Тогда цель будет достигнута.