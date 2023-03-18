Деньги, любовь - колоссальное везение! Тройка фаворитов, которая сорвет куш в конце марта

Сразу три знака зодиака окажутся в списке любимчиков у изменчивой судьбы. Астрологи назвали тех, кто сумеет взобраться на вершину счастья. Деньги, любовь, почет, удача - все на их стороне.
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Львы
Рожденные под этим созвездием проявят свои лидерские и ораторские качества. Кто-кто, а уж они сумеют достичь небывалых высот на службе в конце марта. Звезды советуют им без страха фонтанировать идеями - вышестоящее руководство оценит это по достоинству. Львы будут сыпать идеями. У них появится реальная возможность подняться по карьерной лестнице. Тут и доход пойдет ввысь. Главное - проявить себя на переговорах. Тогда цель будет достигнута.
Овны
Эти везунчики могут рассчитывать на поддержку Вселенной. Им будет сопутствовать удача. Начальство все-таки оценит старания тех, кто рожден под этим созвездием. Как именно? Тяжелый труд окупится звонкой монетой. Астрологи советуют Овнам не сбавлять темп. Позитивные перемены коснутся и личной жизни. Одинокие представители знака зодиака могут встретить новую любовь.
Водолеи
Только проявив общительность, они сумеют познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут им сделать важный шаг для профессионального роста. Звезды советуют Водолеям продумать все свои планы и цели. С помощью творческого подхода рожденные под этим созвездием сумеют воплотить все свои амбициозные проекты.
В качестве покровителей выступят звезды, которые пророчат этому знаку зодиака везение во всем.
По материалам sportkp