Какие три знака зодиака - короля фортуны озолотятся в 2023 году

Астрологи назвали три знака зодиака, которые в год Водяного Кролика сумеют поправить свое материальное положение. Эти короли фортуны окажутся на пике своего везения. Вселенная позволит им пополнить кошельки.

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Для них текущий год станет временем сбора урожая. Деньги сами будут плыть к ним мощным потоком изобилия.

Среди везунчиков окажутся те, кто родился под такими созвездиями: Дева, Скорпион и Лев. Первым везет на службе. Начальство оценит хороших специалистов по-достоинству, одарив звонкой монетой.

Вторые обладают жесткой хваткой и выдержкой. Финансы их будут обеспечены трудолюбием. Третьим возвыситься поможет настойчивость. Они легко достигнут намеченных целей.