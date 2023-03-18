Единственный знак зодиака, для которого конец марта станет судьбоносным - вихрь накроет через 2 дня

Астрологи назвали знак зодиака, который уже с 20 марта начнет жить заново. В его судьбе произойдут масштабные перемены. И речь идет о Весах.

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Небесные светила советуют им уделить внимание своему здоровью. Любое промедление может негативно сказаться на всем самочувствии в будущем. Конец месяца станет для Весов сложным в аспекте материального изобилия. При этом их ждет приятный сюрприз.

Уже с 20 марта для этого знака зодиака начнутся судьбоносные изменения. Они проявятся в виде обыденных ситуаций и в будущем принесут благополучие.

Весы будут испытывать давление со стороны близких. В данном случае, лучше всего отстраниться от тех, кто имеет власть.

По материалам sterlegrad