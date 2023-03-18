Хозяин жизни! Абсолютный везунчик, который возвысится на работе - удача прет с 19 марта

Меркурий перешел в созвездие Овна и знаки зодиака испытают на себе влияние транзита планет.

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Уже с 19 марта те, кто родился под знаком Овен будут на гребне волны. Когда Меркурий переходит в их созвездие, люди этого знака зодиака начинают чувствовать себя хозяевами жизни.

Их по праву можно назвать абсолютными везунчиками. Кому-кому, а уж им везет по крупному. Перед этими счастливчиками откроются любые двери, только у них есть возможность уболтать любого на самую смелую авантюру. Этот знак зодиака сумеет возвыситься на службе.

«Что же, ловите момент, начинайте амбициозный проект, будьте активными на работе и прокачивайте свою личную жизнь», - советует астролог.

По материалам 7days