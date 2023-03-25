Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля для всех знаков зодиака

Основная проблема та же, что и весь март. Люди продолжают друг друга не понимать и ссориться. Да, они могут объединяться в коллективы, но это только для того чтобы «дружить против кого-то». Конечно же, такого поведения нужно избегать, как и мест большого скопления людей.

Teleprogramma.pro подскажет, какие есть нюансы и что делать на этой неделе каждому знаку Зодиака.

Овен

Овнов накроют перемены. Поволноваться придется изрядно, однако если вы не дадите эмоциям одержать верх, перемены эти будут позитивными.

Любовь

Овны по-прежнему получают большое количество внимания и любви. Главное, не зацикливаться на себе, не вести себя эгоистично и уделять внимание партнеру.

Финансы

Единственный, кто может помешать вам достичь головокружительного успеха в этой сфере – так это вы сами, отказываясь от благоприятных возможностей. Не отказывайтесь.

Здоровье

Есть риск травм и отравления. Так что избегайте экстрима и не ешьте что попало. Следите за собой и будьте осторожны, как наставлял Виктор Цой.

Телец

Пока для Тельцов совет все тот же: коллективная деятельность на данный момент плохая идея, общение с людьми, особенно с большими группами, нужно отложить до лучших времен. Сохраняйте спокойствие – это залог успеха на неделе. Вы увидите, что и сами прекрасно справляетесь.

Близнецы

Близнецы могут попасть в неприятную ситуацию, когда кто-то очень хочет, как говорится в поговорке, «на вашем горбу в рай въехать». Не позволяйте собой манипулировать и действовать не в ваших интересах, а в интересах третьих лиц. Сейчас вы успешны в деньгах, обратите внимание именно на эту сферу.

Рак

Единственный совет для Раков на этой неделе: не ввязывайтесь в то, что вас не касается. И тогда вы в полной мере сможете насладиться сменившимися тенденциями – период подходит для множества дел, для решения финансовых вопросов. Можно наконец-то заняться тем, что вам действительно нравится, а также можно начинать что-то новое.

Лев

Как говорит знаменитый афоризм: не можешь противостоять – возглавь. Это, конечно, шутка, но доля правды в ней есть. С одной стороны, целые коллективы могут быть настроены агрессивно, с другой – ваша харизма и лидерские качества настолько заметны, что люди готовы идти за вами. Оберните это себе на пользу.

Дева

Если у вас вызывают сомнения действия коллег, не идите у них на поводу. Но и в открытый конфликт не вступайте. Чтобы избежать разборок и трений, на этой неделе лучше заниматься делами самостоятельно. В отношениях с окружающими не все гладко, зато все хорошо с работой и деньгами. Перенесите внимание на них.

Весы

Весам тоже не стоит рваться в коллектив, в социум. Очень уж там на данный момент неспокойно. А вот чем стоит заняться, так это запуском новых проектов или сменой работы, если вы планировали. Пора открыться переменам. Луна нынче растущая, а она помогает всему новому. Отличное время для старта.

Скорпион

Вы можете оказаться выбитыми из колеи. На вас надвигается волна перемен, и если вы к этому не готовы, она вполне может сбить вас с ног. Однако если вы не станете старательно пихать самим себе палки в колеса, сопротивляясь изменениям, то увидите, что перемены эти благие. Велика вероятность, что вы пересмотрите свои приоритеты.

Стрелец

У Стрельцов ситуация с общением лучше, чем у большинства знаков. К вам будут прислушиваться даже взвинченные люди, и вы сможете убедить их поступить так, как это нужно вам. Неделя может принести заметные успехи. Главное при этом не начать смотреть свысока на всех остальных. Они этого вам не простят, а вам проблемы не нужны.

Козерог

Вот уж кому надо держаться подальше от людей, так это Козерогам. В этой сфере все не слава богу. Но не спешите расстраиваться, ведь это время вы можете с чистой совестью посвятить дому и семье. Это самая благоприятная для вас сфера на этой неделе, так насладитесь гармонией в ней сполна.

Водолей

Водолеям, как и многим на этой неделе, следует действовать больше самостоятельно, нежели в компании с кем-то. Обязательно не сойдетесь во мнении. При этом если вам попадется такая редкая сейчас жемчужина как единомышленник, вот с ним можно и нужно трудиться совместно. Это, конечно, в случае, если вы понимаете, что в одиночку не справляетесь.

Рыбы

Рыбам предстоит неплохая неделя, хотя и тут возможны ссоры и конфликты, будьте готовы и не нервничайте. В конкурентной борьбе вы, скорее всего, окажетесь победителями. Совет тот же, что и у Стрельцов – не зазнавайтесь. И сумеете договориться с нужными людьми, решить важные вопросы, разобраться со сложными делами.