Гении среди знаков зодиака - в жизни всего добиваются

Астрологи уверены, что среди 12-ти знаков зодиака - трое самые умные. У них на судьбе написано - быть смышлеными и схватывать информацию молниеносно.

В первую очередь - это Водолеи. Их еще называют творческими гениями. Эти люди ни во что не верят, пока дотошно не докопаются до истины. При этом они умеют объективно смотреть на ситуацию, поэтому им все удается.

Смышленые и Козероги. Своей трудоспособностью они могут добиться огромных высот - если только захотят. Ну, а на пути у них вставать бесполезно - сметут.

Гениями называют и Рыб за их интуицию. Несмотря на то, что в их жизни все может идти кувырком - товарищу они всегда дадут дельный совет, который обязательно сработает.

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