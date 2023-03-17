Ждет прибыль: какие знаки зодиака поправят свое материальное положение — предсказание Тамары Глобы

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, представителям каких знаков зодиака звезды сулят улучшение материального положения во второй половине марта.
Звезды благоволят Овнам. Им обещаны прибыль, покупки, удачные поездки, возможность решить не только рабочие, но и личные вопросы.
Тельцов ждут напряженные рабочие моменты, которые принесут удовлетворение в виде хорошей финансовой прибыли. На стороне Тельцов и симпатии окружающих.
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Шанс поправить материальное положение появится у Раков. Март — благоприятное время для планирования, новых начинаний, а также общения с родными и близкими.
Стрельцам удастся разбогатеть. Можно рассчитывать на помощь коллег. Стоит уделить время дому и семье.
По материалам телеграм-канала «Русского радио».