Какие знаки зодиака родят в 2023 году

Астрологи уверены, что у представителей некоторых знаков зодиака есть большие шансы стать в год Кролика родителями. Так что если вы Стрельцы, Овны и Скорпионы - готовьтесь!

Особенно астрологи делают акцент на Скорпионах. Эти люди, по мнению таролога Миреллы Гасановой, сложные, часто эгоистичные. И до детей у них доходит не всегда. Но в 2023 году они как будто переосмыслят свою жизнь, все заиграет другими красками.

Стрельцы и Овны любят детей, но их может подводить здоровье. Фортуна улыбнется представителям этих созвездий, все получится.

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