Все потеряют! Три знака зодиака, которые обеднеют весной 2023 года

Астролог Мирелла Гасанова заявила, что у представителей трех знаков зодиака есть рисок потерять все деньги весной 2023 года, если они не научатся принимать взвешенные решения.

Финансовые проблемы будут у Раков. По словам астролога, этим людям надо тщательнее контролировать свои заработки и перестать тратить средства на ветер.

Проблемы также могут быть у Близнецов и Львов. Осторожнее с инвестициями. Гасанова напоминает, что не все то золото, что блестит.

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