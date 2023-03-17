Период обновления: Василиса Володина увидела поворот к позитивным переменам уже в марте

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале дала прогноз на семнадцатый день весны, эту пятницу, 17 марта.
Судя по расположению небесных светил, этот день не предвещает ничего плохого. Напротив, он знаменует собой начало периода обновления и позитивных перемен для многих.
Особенно хорошим это время будет для тех, кто появился на свет в апреле и мае.
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«Венера, матерь гедонизма, переходит в уютный знак Тельца, подсвечивая родившихся в апреле-мае и распуская на улицах ароматы весны. Зачешутся руки у садоводов и дачников. Прилив сил и клиентов ощутят дизайнеры, художники и диетологи. Рестораторам пришла пора обновлять меню и готовить летние веранды. Прекрасное время, чтобы пополнить обувную или ювелирную коллекцию, как делают это истинные венерианки: не из потребительского зуда, а потому, что обладание красотой вас по-настоящему радует», — написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.