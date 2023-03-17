«Подсвечивая родившихся в апреле-мае»: Василиса Володина сделала важное предзнаменование на 17 марта

«Венера, матерь гедонизма, переходит в уютный знак Тельца, подсвечивая родившихся в апреле-мае и распуская на улицах ароматы весны. Зачешутся руки у садоводов и дачников. Прилив сил и клиентов ощутят дизайнеры, художники и диетологи. Рестораторам пришла пора обновлять меню и готовить летние веранды. Прекрасное время, чтобы пополнить обувную или ювелирную коллекцию, как делают это истинные венерианки: не из потребительского зуда, а потому что обладание красотой вас по-настоящему радует», — сделала предзнаменование Василиса Володина.