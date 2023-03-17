«Прилив сил и клиентов»: Василиса Володина рассказала, на кого обрушится счастье в середине марта

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое утро дает прогноз на каждый наступивший день.
Эта пятница, 17 марта, судя по прогнозам, будет удачной. Василиса Володина, оценив расположение планет, рассказала, кому именно повезет в семнадцатый день весны.
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«Венера, матерь гедонизма, переходит в уютный знак Тельца, подсвечивая родившихся в апреле-мае и распуская на улицах ароматы весны. Зачешутся руки у садоводов и дачников. Прилив сил и клиентов ощутят дизайнеры, художники и диетологи. Рестораторам пришла пора обновлять меню и готовить летние веранды. Прекрасное время, чтобы пополнить обувную или ювелирную коллекцию, как делают это истинные венерианки: не из потребительского зуда, а потому что обладание красотой вас по-настоящему радует», — написала в телеграм-канале астролог Василиса Володина.