Венера в Тельца! Каким знакам зодиака повезет 20 марта

Овны

С переходом Венеры в чувственный знак Тельца вы сможете по-новому оценить свое окружение и понять, что вам больше всего в нем нравится. Вы также можете стать очень внимательными к тому, что вы захотите изменить.

Близнецы

С сегодняшнего дня Венера пребывает в вашей духовной зоне, поэтому вы будете очень внимательны к другим людям, которым может понадобиться рука помощи или плечо, чтобы поплакать. Это также возможность обратить внимание на себя и выбрать время для отдыха и ухода за собой.

Раки

Чувства могут расцвести в отношениях, которые уже давно носят платонический характер. С сегодняшнего дня, когда Меркурий войдет в ваш социальный сектор, что-то может измениться, и вы оба почувствуете желание проложить путь к более глубоким отношениям. Кроме того, у вас будет возможность наладить связи и общение в социальных сетях. Если вам нужна команда единомышленников, сейчас самое время ее создать.

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