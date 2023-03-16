Какие знаки зодиака разбогатеют в 2023 году

Астрологи уверены, что некоторым знакам зодиака сказочно повезет с деньгами в 2023 году. Представители сразу трех созвездий много лет работали - теперь пришло время собирать урожай.

В первую очередь, речь идет о Девах. Из них в принципе получаются хорошие специалисты и говорить о неудачах в работе тут не приходится. Звезда с неба как хватали - так и будут хватать дальше.

Заработают много денег в год Кролика также Скорпионы и Львы. Эти люди обладают железной хваткой и выдержкой. Характер им поможет добиться намеченных целей.

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