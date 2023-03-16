За вами наблюдает начальник! Какой знак зодиака может опозориться на работе – Глоба

Водолеи в настоящий момент должны вести себя очень осторожно и внимательно. За представителями зодиакальной системы наблюдает руководство. И если они немного сойдут с правильного пути, их могут крупно наказать.

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Тамара Глоба призвала Водолеев общаться с начальством очень сдержанно, без лишних эмоций и чувств, говорите с руководством аккуратно и с должным уважением.

И не забудьте про нормы морали и правила приличия, иначе можете навредить себе.

Также астролог рекомендовала Водолеям подумать о своем здоровье и быть внимательными за рулем.

Источник: rsute.ru.