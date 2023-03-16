Знакомство с влиятельным человеком и вершина успеха: какой знак вознесет Вселенная — Глоба

Козерогам должно повезти в ближайшее время, уже сейчас судьба расчищает перед ними дорожку, которая приведет их к счастью.

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Астролог Тамара Глоба пообещала, что скоро Козероги должны встретить некоего влиятельного человека, которой продвинет их вперед, поможет пробиться и вырасти.

Вместе с тем на пути Козерогов могут встретиться и те люди, которые будут мешать им на пути к вершине успеха.

Астролог предупредила, что их будет отличать от прочих излишняя активность и предприимчивость. Козерогам следует их опасаться и обходить стороной.

Источник: rsute.ru.