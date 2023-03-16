Деньги польются рекой! Какой знак зодиака станет финансовым фаворитом — Володина

Астролог Василиса Володина рассказала, что Тельцы в настоящий момент могут поймать денежную удачу.

Для этого крайне важно этим людям сохранять спокойствие. Возможно, нужно будет предпринять ряд ответственных действий, вынести важные решения.

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Интуиция подскажет Тельцам, как им надо себя вести, чтобы стать финансовым фаворитом. Большие денежные поступления помогут приобрести что-то значимое для представителей зодиакальной системы.

Источник: rsute.ru.