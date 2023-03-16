Какой знак разобьет себе сердце и порвет с любимым: Глоба — спасти может путешествие

Тамара Глоба предостерегла Овнов от неверных шагов, которые они могут совершить.

В настоящий момент представители этой зодиакальной системы напряжены и вот-вот могут сорваться даже на самых близких людей из-за малейшего пустяка.

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Овнам астролог рекомендовала воздержаться от выяснения отношений и скандалов в данный период. Они точно не приведут к положительному результату, но вызовут сильные эмоции.

Ссора с любимым человеком может перерасти в серьезный и весьма затяжной скандал. Лучше отправиться со второй половинкой в небольшое путешествие, где страсти улягутся и романтические чувства все сгладят.

Источник: rsute.ru.