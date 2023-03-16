Какой знак отправится в поездку и встретит там любовь: Володина — о заманчивых перспективах

Львы сейчас вступили в интересную пору своего бытия. Не исключено, что вскоре их жизненный путь войдет в совершенно иное русло — счастливое и захватывающее дух.

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Астролог Василиса Володина рассказала, что Львов могут позвать в незапланированную поездку. Она сложится более чем удачно, не стоит сомневаться на этот счет.

Кроме того, в этом туре или командировке Львы могут встретить любовь всей своей жизни или насладиться романтическим увлечением, о котором будут долго и с наслаждением вспоминать потом.

Источник: rsute.ru.