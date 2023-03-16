Какой знак начнет жизнь с нуля после знакомства со знаковым человеком: Глоба — за терпение отблагодарят

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Стрельцы сейчас могут кардинально изменить свой жизненный путь благодаря важному для них знакомству.
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Не исключено, что новый человек рядом направит этих людей на дорогу судьбы, о которой он даже не мечтал. Не исключено, что Стрельцам сейчас непросто. Им стоит проявить терпение и старательность, и скоро Вселенная отблагодарит их за проявленное смирение и трудолюбие.
Стрельцам астролог также советовала не игнорировать желания посетить знакомые места, по которым они ностальгируют, пообщаться со старыми друзьями, близкими людьми.
Источник: rsute.ru.