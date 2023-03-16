Какой знак дойдет до вершин карьеры благодаря интуиции: Володина — слушайте только себя

Какой знак дойдет до вершин карьеры благодаря интуиции: Володина – слушайте только себя

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

В личной жизни этим людям тоже повезет.

Астролог Василиса Володина рассказала, что Овны могут многого сейчас добиться благодаря обостренной интуиции.

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Главное для них — никого не слушать, кроме собственного внутреннего голоса, он направит туда, куда нужно, и доведет до вершин карьеры и личного благополучия.

Не исключено, что Овны получат интересные деловые предложения, которые позволят им показать свои таланты в полной мере. В любви Овнам астролог рекомендовала проявить заботу и внимание, вторая половинка удивит в ответ.

Источник: rsute.ru.

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