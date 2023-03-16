Какой знак дойдет до вершин карьеры благодаря интуиции: Володина — слушайте только себя

Астролог Василиса Володина рассказала, что Овны могут многого сейчас добиться благодаря обостренной интуиции.

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Главное для них — никого не слушать, кроме собственного внутреннего голоса, он направит туда, куда нужно, и доведет до вершин карьеры и личного благополучия.