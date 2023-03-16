Только удача на пути: кому 16 марта принесет счастье в личной и финансовой сфере

Удача

Удача. Фото: Global Look Press 

Астролог Наталья Аксенова обрадовала один знак зодиака.

Стало известно, кому 16 марта сулит удачу во всех начинаниях.

Представитель огненной стихии сможет заключить выгодные сделки. Новые знакомства подарят Овну партнерство. И самый благоприятный период в четверг для Овнов — первая половина дня.

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Даже самые амбициозные планы Овны смогут исполнить в этот день. Об этом эксперт по звездам сообщила для ftimes.ru.

Напомним, ранее стало известно, какие вопросы не приветствуются у специалистов по карточным раскладам.

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