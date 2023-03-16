Только удача на пути: кому 16 марта принесет счастье в личной и финансовой сфере

Стало известно, кому 16 марта сулит удачу во всех начинаниях.

Представитель огненной стихии сможет заключить выгодные сделки. Новые знакомства подарят Овну партнерство. И самый благоприятный период в четверг для Овнов — первая половина дня.

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Даже самые амбициозные планы Овны смогут исполнить в этот день. Об этом эксперт по звездам сообщила для ftimes.ru.