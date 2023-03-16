Не стоит задавать: эти вопросы не приветствуются у специалистов по карточным раскладам

Стало известно, какие вопросы никогда нельзя задавать тарологу.
Оказалось, эти вопросы касаются личной жизни. Не стоит интересоваться, когда выйдете замуж. Таролог рекомендовала ставить временной промежуток для таких вопросов.
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«Хочется обратить внимание и на то, каким образом следует принимать ответ. Даже если трактовка карт Таро вам не нравится, надо подумать и проанализировать ее, чтобы изменить что-то в себе или в окружающей обстановке. Иначе в будущем вас ждет точно такая же проблемная ситуация», – заявила таролог.
«Что я могу сделать, чтобы изменить ход событий? Для чего мне нужен этот опыт? Что я должна понять из этой ситуации? Как это повлияет на меня в дальнейшем?», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
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