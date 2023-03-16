Не стоит задавать: эти вопросы не приветствуются у специалистов по карточным раскладам

Стало известно, какие вопросы никогда нельзя задавать тарологу.

Оказалось, эти вопросы касаются личной жизни. Не стоит интересоваться, когда выйдете замуж. Таролог рекомендовала ставить временной промежуток для таких вопросов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Хочется обратить внимание и на то, каким образом следует принимать ответ. Даже если трактовка карт Таро вам не нравится, надо подумать и проанализировать ее, чтобы изменить что-то в себе или в окружающей обстановке. Иначе в будущем вас ждет точно такая же проблемная ситуация», – заявила таролог.