Какой знак зодиака должен сейчас прикусить язык и затихнуть: Володина — вы на грани

Астролог Василиса Володина посоветовала Водолеям сейчас тщательно контролировать свои эмоции.

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В нервном состоянии они могут наговорить то, о чем стоит молчать любому человеку. Последствия этого могут быть катастрофическими.

Негативные реакции будут проявляться в самых разных вещах и ситуациях. Плохой настрой Водолеев может повлиять и на окружающих. В связи с этим вообще лучше пока не контактировать с людьми.

Если уйти в сторону не получится, держите свои чувства при себе.

Источник: rsute.ru