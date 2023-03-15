Какой знак зодиака должен сейчас прикусить язык и затихнуть: Володина — вы на грани

Астролог Василиса Володина посоветовала Водолеям сейчас тщательно контролировать свои эмоции.
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В нервном состоянии они могут наговорить то, о чем стоит молчать любому человеку. Последствия этого могут быть катастрофическими.
Негативные реакции будут проявляться в самых разных вещах и ситуациях. Плохой настрой Водолеев может повлиять и на окружающих. В связи с этим вообще лучше пока не контактировать с людьми.
Если уйти в сторону не получится, держите свои чувства при себе.
Источник: rsute.ru