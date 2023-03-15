Какой знак сейчас должен забыть про флирт на работе: вы только опозоритесь – Глоба

Тамара Глоба предупредила Дев о грядущих переменах. Представители зодиакальной системы всегда любили четкие правила и принципы. Сейчас это пригодится как никогда.

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Появится очень влиятельный человек, который оценит честность и дотошность Дев и начнет продвигать их активно вверх по служебной лестнице. Не исключены новая работа и даже профессия, заработок вырастет.

Вместе с тем, Девы могут испортить все, если поддержат флирт на работе. Забудьте о противоположном поле на службе. Хотя бы на время.

Источник: rsute.ru.