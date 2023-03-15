15 апреля! Глоба предрекла Пугачевой критический выбор в день рождения

Астролог Тамара Глоба заявила, что у уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой сейчас очень сложный период. И в 2023 году она предстанет перед выбором, который ей придется сделать.

«У нее может быть момент критического выбора, когда ей будет предложен выбор, буквально в период ее дня рождения, и после этого могут возникнуть трудности, которые касаются ее дел, ее финансов», — заявила она.

А день рождения Примадонны, напомним, 15 апреля. Ей исполнится 74 года.

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