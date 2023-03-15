Какой знак поцелует вселенная: мечта исполнится, добьетесь всего – прогноз Глобы

Астролог Тамара Глоба порадовала Близнецов прекрасным гороскопом. Они смогут многого достичь, в том числе осуществить свою самую заветную мечту.
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Сейчас пришло их время, они проявят свою креативную сторону мышления и видения всего окружающего.
Самое время Близнецам брать удачу за рога и вести ее туда, где она действительно нужна. Потенциал будет настолько высок, что все, за что они будут браться, пройдет без особых сложностей.
Однако Глоба заметила, что это не позволит дорожить тем, что будет достигнуто.
Источник: rsute.ru.