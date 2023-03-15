Какой знак поцелует вселенная: мечта исполнится, добьетесь всего – прогноз Глобы

Самое время Близнецам брать удачу за рога и вести ее туда, где она действительно нужна. Потенциал будет настолько высок, что все, за что они будут браться, пройдет без особых сложностей.

Однако Глоба заметила, что это не позволит дорожить тем, что будет достигнуто.

Источник: rsute.ru.