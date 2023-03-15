Володина назвала день, когда все будет словно в Зазеркалье: полное непонимание друг друга

Астролог Василиса Володина в своем телеграме рассказала об особенностях 15 марта. В этот день мы будем наблюдать последствия квадрата Марса и Нептуна. Из-за этого многим придется запастись терпения.

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«Кому-то придется убеждать нерешительных коллег, что пора действовать. Другим покажется, что их агрессивно атакуют, не считаясь с чувствами. Победит в большинстве битв чувствительное большинство.

Вообще чувство, что тебя не понимают, как бы ты ни старался, сегодня обычное явление. Помните, что собеседник в той же шкуре. Постарайтесь больше слушать и отвечать только по существу, не растекаясь», - написала Володина.