«Ссоры не исключены»: астрологи рассказали, кого 15 марта ждет сплошной негатив

Стали известны знаки, которым 15 марта лучше не принимать серьезных решений. Так как день сулит неблагоприятный исход событий.
Оказалось, Близнецов окружающие будут выводить на эмоции в течение этого дня.
«Неоднозначный день. Кажется, что окружающие испытывают ваше терпение, специально выводят вас из равновесия. Поначалу вы будете стараться сгладить острые углы, а потом дадите волю раздражению. Ссоры не исключены, но развитие серьезных конфликтов маловероятно: вы постараетесь этого не допустить», – рассказали астрологи про Близнецов.
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Не очень дела обстоят и у Весов. Некоторым представителям этого знака трудно будет совладать с гневом и раздражением в эту среду.
«Вторую половину дня стоит посвятить спокойному отдыху. В этот день нельзя испытывать организм на прочность. Нежелательны любые перегрузки, так что изнурительные спортивные тренировки лучше отложить», – добавили для Весов в astro-ru.ru.
Водолеи будут втянуты в долгие и неприятные разговоры. Астрологи отметили, что этому знаку придется обратить внимание на проблемы, которые раньше казались незаметными.
А Львам могут напомнить о старых ошибках или сделают их предметом насмешек.