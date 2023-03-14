«Мощная энергетика способна выбить из колеи»: россиян ждут сложные дни в марте — что предпринять

В середине марта — 15 и 16 числа — наступает сложный период, согласно гороскопу. Это 23-и и 24-е лунные сутки. Луна в Козероге провоцирует людей на совершение ошибок.

Всем нужно быть крайне осторожными, чтобы избежать неприятностей.