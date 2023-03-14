«Мощная энергетика способна выбить из колеи»: россиян ждут сложные дни в марте — что предпринять

В середине марта — 15 и 16 числа — наступает сложный период, согласно гороскопу. Это 23-и и 24-е лунные сутки. Луна в Козероге провоцирует людей на совершение ошибок.
Всем нужно быть крайне осторожными, чтобы избежать неприятностей.
«Мощная энергетика способна выбить из колеи. Период искушений и обольщений, когда можно попасть под дурное влияние, быть обманутым», — отметила известный астролог Елена Мун.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Астролог Елена Мун дала четкие рекомендации по поводу того, как вести себя в этот период, чтобы пройти его с наименьшими потерями.
«Лучше заняться домашними, бытовыми, рутинными делами, избегать общения и мест большого скопления людей. Не забывайте носить амулеты в напряженные дни, укрепляйте поле эфирными маслами», — отметила Елена Мун.
По материалам vnimanie.pro