«Мощная энергетика способна выбить из колеи»: россиян ждут сложные дни в марте — что предпринять

Планета Земля: вид из космоса

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Известный астролог сделала предупреждение на 15 и 16 марта.

В середине марта — 15 и 16 числа — наступает сложный период, согласно гороскопу. Это 23-и и 24-е лунные сутки. Луна в Козероге провоцирует людей на совершение ошибок.

Всем нужно быть крайне осторожными, чтобы избежать неприятностей.

«Мощная энергетика способна выбить из колеи. Период искушений и обольщений, когда можно попасть под дурное влияние, быть обманутым», — отметила известный астролог Елена Мун.

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Астролог Елена Мун дала четкие рекомендации по поводу того, как вести себя в этот период, чтобы пройти его с наименьшими потерями.

«Лучше заняться домашними, бытовыми, рутинными делами, избегать общения и мест большого скопления людей. Не забывайте носить амулеты в напряженные дни, укрепляйте поле эфирными маслами», — отметила Елена Мун.

По материалам vnimanie.pro

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