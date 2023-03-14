На работе ждет повышение, деньги — рекой! Какой знак зодиака ждет успех в карьере — Глоба

Астролог Тамара Глоба рекомендовала Ракам сосредоточиться на своем самочувствии и нервном состоянии. Многие из представителей знака могут почувствовать, что они теряют силы.

Сейчас крайне важно сделать паузу и решить проблему с накопившейся усталостью. Чтобы набраться сил, им необходимо отправиться за город.

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