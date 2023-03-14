Берегите здоровье с 16 марта! Володина предупредила один знак зодиака об опасности

Астролог Василиса Володина заявила, что Весам в марте 2023 года нужно срочно заняться здоровьем. Иначе последствия будут достаточно плачевными.

«Если же почувствовали недомогание ближе к 12–16 числам, обратите на них серьезное внимание и сбавьте обороты, не надрывайтесь», — заявила она.

Весам в принципе надо запастись терпением в этом месяце. По мнению Володиной, на представителей этого созвездия будут чрезмерно давить близкие и окружающие. Тут важно где-то отступить, а где-то отстоять свою точку зрения.

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