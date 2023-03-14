Какой знак на грани разрыва ауры: Володина — нужно срочное восстановление энергии

Астролог Василиса Володина предупредила Овнов о грозящей беде, которую они сами накликали.

Представители зодиакальной системы слишком долго не обращали внимания на свою энергию, забыли про восстановление сил. Сейчас их аура буквально на грани разрыва, если не заняться ей, будет крах.

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Данному знаку стоит взять тайм-аут и восстановить свои силы, чтобы справиться с задачами, которые впереди ожидают их.