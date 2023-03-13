Тамара Глоба напророчила победу в марте: кому из знаков зодиака крупно повезет

Астролог Тамара Глоба делает прогноз на каждый месяц для всех знаков зодиака. Победителями в марте можно будет считать тех, кто родились под созвездием Льва.
Представителей этого знака зодиака ждут перемены к лучшему, им будет сопутствовать удача, есть вероятность получить дополнительные деньги. Словом, везение Львам в этот период практически гарантировано звездами.
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Львам удастся заработать, выиграть в лотерею или получить наследство. То есть, источники пополнения бюджета могут быть различными. Важно только грамотно распорядиться средствами.
По материалам sportkp.ru.