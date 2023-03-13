Делайте это перед сном каждый день - будет счастье

Астрологи уверены, что есть упражнение, которое надо делать каждый день перед сном и тогда удача будет на вашей стороне. Речь идет о самооценке или признании божественной искре внутри вас.

Попробуйте найти свои лучшие качества и перед сном их перечисляйте. Хотя бы три.

Возможно, вы сделали кому-то добро или дети вас обожают. А, может быть, вы защитник животных.

Через некоторое время, уверены астрологи, ваша самооценка повысится, а вместе с ней в жизни наступит белая полоса.

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